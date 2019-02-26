龍崎案終止！台南事業廢棄物何去何從 環保局這樣說…

2019-02-26 19:34

〔記者邱灝唐／台南報導〕龍崎掩埋場開發案因前牛埔里長陳永和抗議，引起各界關注，台南市政府今天到議會進行專案報告，說明開發案中止後的處理方式，同時回應議員們關於議會監督、垃圾處理等問題。

行政院長蘇貞昌在本月19日宣布中止龍崎掩埋場開發案，為爭議畫下句點，市府也將開發案現址列為暫定自然地景。不過，許多議員擔心開發案中止後，垃圾不知何去何從，市府也沒有「台南市自然地景及自然紀念物審議會設置要點」，更有議會監督等問題，因此今天在臨時會中要求農業局、環保局及經發局進行專案報告。

環保局說，台南每天約有3955噸一般事業廢棄物，在焚化爐有餘裕的時候會協助處理，而目前也已規劃廚餘處理生質能中心，增加垃圾處理量能；另外，一般事業廢棄物的處理也會由科技部、經濟部工業局等單位內部自行處理，同時環保局也會要求各工業區廠商採源頭減量、自行處理再利用，以降低垃圾處理的壓力。

另外，針對法規及監督問題，農業局說，相關設置要點正在簽核中，未來台南市自然地景及自然紀念物審議會將由9人至21人組成，專家學者及民間團體代表須具自然地景相關專業背景，且其人數不得少於委員總人數3/4，並將相關開會通知、會議紀錄副本送交議會，接受監督。

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