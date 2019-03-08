濕冷低溫下探12度 新北啟動防寒機制

2019-03-08 00:15

〔記者吳仁捷／新北報導〕強烈大陸冷氣團過境新北，氣溫明顯下降，加上間歇性大雨讓民眾感受到濕冷，中央氣象局今晚入夜後在新北市淡水測得12度低溫，呼籲民眾注意保暖，如有長輩或心血管患者，更要加強居家防護；新北市也啟動防寒關懷等防寒機制，派員宣導防範一氧化碳中毒、慰問露宿在外的街友避寒，

新北市災害應變中心說，中央氣象局及新北市政府氣象團隊最新研判預測，今明兩天，本市最低溫下探12度，沿海及近山空曠區有機會出現攝氏11度、體感溫10度的低溫；此外，東北風明顯偏強，臺南以北空曠地區易有9至10級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，呼籲民眾海邊活動注意安全。

新北市副市長、災害防救辦公室主任謝政達提醒，年長者及心血管疾病患者起床時動作放慢，加上保暖衣物，做好保暖措施，新北市長照管理中心及相關社福機構也強畫照護年長者健康狀況；不少民眾天冷時緊閉門窗，提醒民眾使用熱水器等瓦斯爐具時不要緊閉窗戶，保持室內外通風，避免一氧化碳中毒。

新北市政府啟動的防寒措施部分，訪視關懷獨居老人、街友等弱勢族群、消防車巡迴廣播夜間宣導防範一氧化碳中毒等措施；新北市消防局長黃德清說，災害應變中心將隨時監看天氣，叮嚀市民朋友做好保暖，並留意自身及家中長輩健康狀況，另外，全市圖書館、遊客中心及區公所均提供熱開水給民眾，方便民眾適度保暖。

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