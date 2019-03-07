清晨北部低溫下探11度！週五全台又濕又冷

2019-03-07 21:03

〔即時新聞／綜合報導〕明天台灣受強烈大陸冷氣團影響，各地都是偏冷多雨的天氣，北部地區最低溫更下探11度，這樣濕冷的天氣將一直維持到週一（11），才會撥雲見日、開始轉乾。

氣象局指出，今天台灣受強烈大陸冷氣團與華南雲雨區東移影響，各地多是濕冷天氣。今晚到明晨是這波強烈大陸冷氣團影響最明顯的時刻，中部以北低只有11到13度。溫度方面，明天北部地區氣溫約為11到17度、中部地區氣溫約為12到20度、南部地區氣溫約15到26度、東部地區約12到22度、外島地區則是7到20度。

降雨方面，隨著華南水氣一波波移入，明天各地都有降雨，中部以北及東北部降雨時間較長，還有局部大雨發生的機率，南部則是降雨空檔較多，提醒民眾外出記得攜帶雨具。

紫外線方面，明天新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、花蓮縣、台東縣、屏東縣、澎湖縣與金門線為中量級。台北市、新北市、基隆市 、桃園市、新竹縣、宜蘭縣與連江縣則是低量級。

空氣品質方面，明天全台各地都是良好到普通等級。

臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」今天也分享未來7日天氣趨勢圖，未來受兩波冷空氣影響、加上華南雲雨區及鋒面帶來水氣，直到周一才會因為大陸冷氣團後頭下來的乾空氣，開始撥雲見日、開始轉乾。

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