全球第一！黑面琵鷺基因解碼 農委會完整定序

2019-03-07 19:25

〔記者林惠琴／台北報導〕目前全球黑面琵鷺近4000隻，其中2000多隻每年10月至次年4月會來台度冬，台灣成為黑琵最大度冬棲地，為了擬定保育政策，農委會特有生物研究保育中心花費2年多進行基因解碼，今天公布，這是全球首度對黑面琵鷺基因的完整定序，揭開黑面琵鷺的演進變化！

特生中心副研究員姚正得說，特生中心與台灣師範大學生命科學專業學院合作，利用2015年冬天在台灣南部因救傷一隻雄性黑面琵鷺時，當時檢查血液所獲得的DNA樣本，以及2002年肉毒桿菌中毒事件所取得的10隻黑面琵鷺樣本，進行黑面琵鷺基因組定序工作。

姚正得指出，歷經2年多的時間，已獲得黑面琵鷺約11.9億個鹼基對、組成基因最基本分子的基因組草圖，目前與其他鳥類比對後，初步解讀發現基因組中約1萬2774個基因；與黑面琵鷺近親、數量可能仍高達10萬隻的皇家琵鷺比對後，則發現儘管黑面琵鷺因一度族群減少而發生近親交配，但持續時間不長，現仍保存相當的遺傳多樣性。

姚正得說明，一般來說，具傳承後代能力的有效族群約是實際族群的10分之1，經由基因的完整定序，可推估黑面琵鷺在25萬年前的有效族群約1萬隻，等於實際族群約10萬隻，1988年卻僅剩下288隻，顯然近年遭遇到嚴重瓶頸事件，現已恢復至3941隻，但仍在國際自然保護聯盟（IUCN）瀕危物種紅皮書中列入瀕危名單。

姚正得強調，目前在台度冬地點主要在台南土城、嘉義布袋西南沿海等地，透過瀕危物種基因解碼，有助於評估瀕危動物的環境適應潛能、族群動態，降低瀕危的事件發生，以利擬定保育政策。

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