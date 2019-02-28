疫情不明…高屏溪大量水鳥暴斃 威脅黑面琵鷺棲息地

2019-02-28 13:32

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高屏溪林園段今天出現大量過境水鳥暴斃，目前已發現250隻，還有許多游、飛不動正在掙扎水鳥，且不明疫情正逐漸威脅黑面琵鷺等過境鳥棲息地，保育人士已採集化驗，呼籲相關單位盡速處置，否則將釀成生態浩劫。

高屏溪屏東新園段日前發現水鳥暴斃，正在化驗查明原因，林園區區長謝水福、林園愛鄉協會理事長陳俊強及高雄鳥會幹事張進隆今天上午搭竹筏巡視林園河段，發現哀鴻遍野，水鳥暴斃情況加劇。

陳俊強指出，初估有250隻水鳥暴斃，其中以小嘴鴨、琵嘴鴨最多，另有珍稀過境鳥白額雁、花嘴鴨、反嘴鴴、赤頸鳧等，另也觀察到有50隻水鳥已經游、飛不動，狀似掙扎，再不拯救也會死亡。

暴斃水鳥集中在水公司自來水管至雙園大橋一段，陳俊強說，日前新園鄉水鳥暴斃區域就在上游，疑為潮汐將死亡、垂危水鳥沖到林園區，逼近黑面琵鷺棲息地。

張進隆表示，目前發現死亡水鳥大多以岸邊草類、水底植物根莖類為食物，偶而會吃小魚，暴斃原因不明，已經採樣將送高市農業局動保處化驗。

高屏溪於2015年3月間也曾發現水鳥集體暴斃事件，後經檢驗為感染肉毒桿菌，但今年暴斃原因仍在調查中。高屏溪林園段今年創下50隻黑面琵鷺過境最高紀錄，目前仍有部分黑面琵鷺在此度冬，令保育人士相當憂心。

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