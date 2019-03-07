屏東海豐、大湖地區自來水裝設 蘇震清：經費我爭取

2019-03-07 17:47

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣自來水普及率全國最低，立委蘇震清向屏東市大湖、海豐地區民眾承諾，只要多數居民同意裝設自來水，他負責爭取管線設置費用與道路整鋪費用，讓民眾花最少的錢就能享有乾淨的自來水。

屏東市自來水普及率全面推動，縣府、屏東市公所、自來水公司到海豐、大湖等地區舉辦說明會，說明現在的地下水受到污染疑慮，建議民眾全面飲用自來水才有安全保障，立委蘇震清也前往關心，表明海豐5里如果裝設自來水，管線費用約1.2億元，水源由空軍439聯隊附近取水，設置淨水場約1.37億元，合計約2.57億元，可以優先爭取前瞻計畫，他希望趁著政府有經費的時候，先把管線設立，以後再決定是不是申請裝設，而民眾簽署同意書並不代表就一定要裝設，只是有多了一個用水選擇。

蘇震清表示，現在申請裝設自來水費用比以前省很多，管線鋪設都由政府出錢，路面重新整鋪的費用則由他來爭取，希望儘快將里民同意書收齊，委由市公所轉交自來水公司儘快建置完成。

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