屏東市自來水不足 空軍同意取水

2019-02-27 13:31

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市自來水源不足，造成管線末端用戶缺水，經立委鍾佳濱多次協調軍方後，空軍第六混合聯隊昨天同意租用部分土地，讓自來水公司在近期新建淨水場，解決屏東市缺水問題。

屏東市自來水源完全仰賴自來水公司屏東營運所的22口深井供應，尖峰時段出水量65000CMD（公噸/每天）已達飽和，造成屏東市管線末端缺水，而未來又有自來水用戶增加，空軍機場進駐人員增加，必須再增加水源才能使屏東市供水穩定，立委鍾佳濱日前邀集自來水公司、縣府、市公所、國防部等相關位協調，決定重啟機場基地內大鵬段2口井來增加水源，淨水場則由水公司在機場外圍牆邊靠近水井處租用1公頃的台糖土地設置。

空軍第六聯隊昨天正式函文同意，要求新闢水源優先供應屏東機場使用，全案近日將報請國防部軍備局備查及辦理用地租用，自來水公司屏東營運所主任黃貴麟估計2口井可提供10000CMD的水量，淨水場最快下個月可辦理發包，將可紓解屏東市缺水窘境。

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