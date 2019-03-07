雪隧開通翡翠水庫歷經19年黑暗期 林佳龍：真的嗎？

2019-03-07 14:26

［記者林敬倫／宜蘭報導］交通部長林佳龍今到宜蘭關心縣內重大交通建設，針對北宜直線鐵路簡報內，台北翡翠水庫管理局意見認為，雪隧完工後，讓翡翠水庫水質有19年黑暗期，故建議北宜直鐵計畫應避開集水區；他質疑是如此嗎？如果以前北宜公路有汙染，雪隧完成後，對水庫水質應該比較好，翡管局不該用這樣一句話來講，他要求鐵道局去釐清。

林佳龍說，北宜直鐵的工程計畫，一路走來這麼多困難，雖要兼顧交通跟環保，但只要有心，一定能找到共識，既然工程涉及環評，計畫送去環保署審查時，會不會被退回來，一定要納入考量，相信在行政院政務委員吳澤成進行跨部會溝通後，政府單位的意見應該會比較一致。

林佳龍說，尤其北宜直鐵工程涉及水源的問題，他要求同仁應該要再去釐清，台北翡翠水庫管理局所謂雪隧完工後，水庫水質有19年黑暗期，他質疑是如此嗎？北宜公路可能有汙染他知道，雪隧完成之後應該比較好，翡管局不能再這樣一句話帶過，站在管理局立場工程當然是不經過集水區最好，所以鐵道局應該要有科學數據去說服。

林佳龍認為，蓋北宜直鐵，不能花了錢卻沒效率，地方期待是距離較短，速度較快的新方案一，其實是接近國道5號的路線，雪隧都通了，地質應不會有問題，無特別的困難，環評也可以的話，新方案一應該優先考量。

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