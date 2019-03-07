中市住宅家電補助開跑 鼓勵民眾省電省荷包

2019-03-07 12:30

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府配合經濟部推動「縣市共推住商節電行動」計畫，擴大辦理住宅家電汰換補助，即日起受理申請。民眾將家中的冷暖氣機或電冰箱汰換為節能家電，就能申請補助，且沒有數量限制，市府經發局呼籲民眾共同省電、省荷包，節能愛地球。

經發局表示，「縣市共推住商節電行動」計畫原先規劃僅補助機關、學校及服務業汰換耗能設備，但有鑒於一般住宅總用電量高，且節電需全民參與，日前經濟部已拍板定案擴大補助住宅家電，補助方案以低效率、耗電量較高的冷暖氣機及電冰箱為主要品項。

經發局說明，一般住宅購買符合能效1、2級的冷暖氣機及電冰箱，且裝機地點於台中市，就能申請補助。且民眾家中如有多台冷暖氣機或電冰箱須汰換更新，均可申請補助，無上限規定，但汰換下來的廢冷暖氣機或廢電冰箱，須配合環保署廢機回收作業，確實回收處理，落實節電省能目的。

針對補助金額，經發局指出，冷暖氣機每瓩補助1000元，上限為3000元；電冰箱每公升補助10元，上限為3000元，且可回溯到2018年12月7日購買都適用。

經發局表示，民眾購買節能家電後，可至經發局申請補助，或至該局授權的販賣業者，由販賣業者蒐集申請人相關資料，直接於現場折抵補助金額。目前已有家樂福、大買家量販店成為授權販賣業者，該局後續將積極與其他業者接洽，提供便利的汰換補助服務。

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