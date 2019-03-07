土地公教會盲眼解籤30年 恆春傳奇化身另類「直播爺」

2019-03-07 08:16

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕歷史悠久的恆春高山巖福德宮香火鼎盛，廟中85歲盲眼解籤員陳添進，因為能一字不漏的背誦101首籤詩解籤，成為當地珍貴人文瑰寶，廟方體恤解說員體力衰退及傳承，打造全台唯一的「仿直播」電腦解籤，讓活傳奇能隨時為信徒解惑。

不可思議的盲眼解籤傳奇，緣起於30多年前的因緣，陳添進說，年少時曾是遠洋漁工，出海前到過廟裡求籤詢問是否恰當，籤詩雖告知不宜，但他為生活還是上船，卻因眼睛受傷全盲，感念土地公靈驗，決定到廟裡擔任義工，開啟這一段緣份。

陳添進表示，當時完全不懂解籤，卻突然每天土地公到夢裡教他，不到一個禮拜就牢記101首籤詩至今，香客只要跟他說抽到第幾支籤，就能逐字唸出並解釋籤文，從籤詩到解釋幾乎每次都一字不差。

「希望傳奇能永遠幫土地公解籤！」福德宮主委陳明章指出，土地公的壽誕將至，祝壽的信徒越來越多，由於陳老師年歲已高，體力慢慢無法負荷，花了一年時間錄下陳添進解籤的直播實況，打造全台首見的「直播解籤」，每首籤詩都有家庭、感情、事業、運途等解釋，將能提供信徒不間斷的解籤服務。

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