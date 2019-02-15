偽籤「消滅民進黨」…台南南鯤鯓代天府捉到散播人

2019-02-15 13:56

〔記者楊金城／台南報導〕台南北門南鯤鯓代天府曾發生2次國運籤被造假事件在網路流傳，造成廟方困擾，報警但都查不出變造者，今年南鯤鯓廟第9年抽國運籤，60支籤都抽光也博沒杯，竟然又被假造一張南鯤鯓廟總幹事侯賢遜手持「消滅民進黨」偽籤的照片，但這次學甲警方終於逮到涉案的黃姓男子，他承認貼照但否認變造照片。

南鯤鯓廟對第3次惡意竄改假籤詩在網路流傳一事，認為有傷五府千歲的尊嚴，損害廟方名譽，日前向學甲警分局報案提告。

學甲分局受理後，立即依妨害名譽罪嫌，追查圖片來源，發現Facebook帳號「黃○」最早在「高雄市長韓國瑜粉絲網軍後援會」的專頁上傳經過變造的南鯤鯓籤詩照片，經過專案小組循線追查發現，現年40歲住台中市的黃男涉有重嫌。

黃嫌到案說明坦承在上述粉絲團的公開網頁張貼經過變造的照片，並供稱因得知南鯤鯓廟代天府今年未抽出國運籤詩，認為民進黨要被消滅了，所以明知該照片經過變造，仍上傳至臉書公開頁面供人覽閱，但他否認竄改照片，辯稱照片是來自網路其他論版下載。

警方專案小組仍持續清查中，全案依刑法妨害名譽罪嫌函送地檢署偵辦。

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