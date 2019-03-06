馬不停蹄！潘孟安拚完燈會 再拚「屏東農產入東奧」

2019-03-06 22:08

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣長潘孟安又有新任務！才剛辦完史上最美的台灣燈會，他今天（6日）傍晚就馬不停蹄搭機到日本，準備爭取屏東農產成為明年奧運食材供應來源之一。

潘孟安稍早在晚間約6點，在臉書寫下「準備起飛，趕往日本東京食品展！，趕趕趕，實在放心不下，燈會的工作告一段落，早上開完主管會報馬上緊急訂傍晚的機票，到松山機場準備起飛，深夜才會抵達東京」。

他還說，東京食品展名列世界前三大，往年都是他帶隊參加，今年趕不上開幕，請副縣長先前往，如今燈會工作告一段落，趕在明天閉幕前，幫屏東參展的農漁產品、伴手禮推向全世界。

他又表示：「明天下午就要再搭機回台灣，繼續縣政工作，很多人跟我說，事情不會跑掉，不用這麼趕，但是商機要把握，縣政要推動，這就是我的工作。」留言及影片po上網一小時，就有逾萬人觀看。

網友紛紛留言打氣「縣長好拼啊！」，「許多政治人物都應該多跟安安縣長學著點」、「超人縣長，辛苦了」、「真是最骨力的縣長」。

縣府表示，屏縣此次有16家廠商組團飛往日本，參加亞洲最大規模的「2019東京國際食品展」（FOODEX JAPAN 2019），全力幫屏東農特產品拼通路。屏東縣是台灣重要的糧倉，將爭取2020東京奧運食材供應商機，屏東鳳梨及香蕉是台灣唯一通過歐盟認證的農產，可望進一步成為明年奧運食材供應來源之一。

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