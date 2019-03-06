中和防災演練在華夏科大校園 師生與社區共建防災觀念

2019-03-06 18:49

〔記者翁聿煌／新北報導〕都會校園師生人數密集，災害發生時若無良好準備易造成嚴重傷亡，新北市中和區公所今年的地震複合式災害演習，今天選在華夏科技大學舉行，共動員警消、企業商家等20多個單位及華新里、頂南里、內南里、正南里里民和華夏科大師生1300餘人參加，共同參與緊急疏散避難演練。

中和區長賴俊達說，鑑於每當重大災害發生時，各區往往可能發生救災人力抑或物資不足情形，因此區公所彼此間的跨區及企業支援物資人力彌足珍貴，不僅本區透過在地企業支援減災、救災、搶災、復原，也能讓企業其自身發生災害時，透過平常與公部門合作災害演練，增進自助及互助能力。

今天在華夏科大校園的演習過程詳細逼真，從防震掩蔽、滅火救災、受傷受困人員救護、成立區級應變前進指揮所、校舍建物初勘、災民運輸至收容安置，讓學生們體驗「巔峰戰士」雲梯車於校內5樓待救過程、「火氣全消」油盤滅火、滅火器使用方法，「翱翔天際」空拍機示範，透過實際操作，讓師生們更有身歷其境感受。

轄區內企業也納入「企業防災組」編制，包括威剛科技及景麗婚宴會館提供折疊式LED燈等物資及熟食，配合投入災後復原工作，讓防災能量再升級。

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