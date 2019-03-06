實體唱片市場式微 封面設計也轉個彎

2019-03-06 15:53

〔記者何宗翰／台中報導〕數位平台改變了聽音樂的方式，實體唱片市場式微，傳統唱片設計也到了轉彎處，台中教育大學文創系畢展「泛流意識」邀請唱片設計師顏伯駿、李仲強，替未來的設計師「解惑」；顏伯駿表示，唱片確實是在消失當中，但娛樂產業從來沒有不蓬勃過，如何在五花八門的平台上保持宣傳的強度，才是設計師面臨的課題。

顏伯駿目前是三頁文有限公司創意總監，曾操刀2017、2018年金曲獎主視覺，曾與蔡依林、林俊傑、蕭敬騰等知名歌手合作唱片包裝設計。李仲強為美強生工作室創辦人，曾任滾石唱片、索尼音樂公司企劃，曾與周杰倫、張惠妹、王力宏、蔡健雅等藝人合作。

「換個角度，世界就會不一樣。」顏伯駿說，這是設計很重要的觀念，設計最迷人之處，就是沒有什麼限制，創造這件事情不應該被侷限影像後製軟體裡面，而是如何從所見之物去創造覺得有趣的、有價值的東西。

「以前常聽到百萬銷售的唱片，現在除了天王天后外，就剩千分之一。」李仲強說，現在唱片設計師應該想的是，如何做出大家願意買來收藏的唱片。

當一個唱片設計師需要什麼條件？李仲強說，唱片是賣一個情感，快歌在賣你的high，悲傷的時需要情歌、K歌、芭樂歌，都是感性訴求，設計師就是在說故事，一個企劃案10首歌，如何串起來變成故事？就像買書先被書封吸引，進而摸它的觸感，一步步從翻閱中進入故事，唱片也是一樣，設計師除了對流行的敏感度，對藝人、市場本身的敏銳度也很重要。

李仲強說，數位封面現在產量非常大，跟以前在做設計的狀態不一樣，更要求快、清楚，在快速的封面產製中，客戶常要求字大一點、標題明顯一點，又回到設計很尷尬的位置，「一方面想保持封面的品質，一方面得兼顧商業需求。」

「以前是問唱片的構想，現在是問製作的方式。」顏伯駿說，每隔幾個月環境就又再改變，包含出現不同的載體，唯一不變的就是「用視覺傳達把事情說清楚」，從唱片封面到演唱會現場影像、數位平台上動態的封面，內容需求其實不減反增，「想辦法去接觸不同『同溫層』的觀點、語彙，是很重要的。」

中教大文創系108級畢業展「泛流意識」，即日起到3月9日在教育部校園環境美感計劃再造專案計劃辦公室展出，希望以「泛流」為核心概念，將學生們對於文化創意的想像、思辯和蓄勢待發透過展覽向外傳達，另外還有泛聲文創市集等活動。

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