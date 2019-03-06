疑遭中國劣油仿冒！崙山部落苦茶油牧師報警怒批剽竊

2019-03-06 14:52

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮卓溪鄉崙山部落2005年以來發展部落苦茶油產業，自創「崙山部落」品牌，近日遭詐騙業者盜用「崙山部落。我的家」粉絲頁圖文，以牧師溫光亮帶領族人辛苦打拚的故事，推銷「限時特價3折、每瓶500ml低到350元」，讓被盜用肖像照片的溫光亮牧師，擔心部落商標信用受損，氣得報警。警方則懷疑，詐騙網頁中有簡體字、一些用語也非臺灣慣用語，懷疑是中國網路詐騙所為，呼籲網路購物務必小心求證，以免遭詐騙。

「網頁上都用你的照片」、「苦茶油6瓶2100元是真的嗎」？消費者怕買到假貨，紛紛打電話向牧師求證！溫光亮急忙澄清：他的照片被詐騙集團盜用，報導文字內容也都是真的，但是「賣的油都是假、不可能這麼便宜」。溫牧師說，崙山部落的苦茶油絕不胡亂摻兌，也因此價格高，500ml一瓶價格1600元，而且產量少早就賣光了，要等到10月才有預購，他說，真正純的苦茶油因為十分濃稠，搖晃後產生的泡泡過了數十分鐘都不會消失，假油幾分鐘後泡泡就會消失。

溫光亮說，自從詐騙網頁出現，他每天電話接到手軟，「早上眼睛睜開一直到到睡覺，至少接7、80通」，害他都不敢去工作，拚命接電話，為的就是幫助消費者不要被騙。溫牧師說，最擔心就是消費者把買到假油的帳，算在部落的頭上，以為部落賣的苦茶油都是假油，讓多年辛苦推展品牌的信譽，毀於一旦。

溫光亮說，他2000年回到崙山部落服務，看到部落有很多早期造林的苦茶樹，開始鼓勵族人整理苦茶園，從一開始族人冷眼觀望、到現在發展出「崙山黃金苦茶油」，一路走來很不容易，目前種植面積約30多公頃、有2個產銷班50多位農民加入，但因為經濟規模仍不夠大，「到現在都還不敢叫年輕人回來」。

溫牧師感嘆，詐騙網頁上寫著：「溫牧師，崙山苦茶油的重要推手」、「希望給部落年輕人『一條回家的路』」！但年輕人都還沒回部落，族人辛辛苦苦推動苦茶油品牌的成果就被詐騙集團冒用、剽竊，讓人痛心！他強調，崙山部落苦茶油只有在臉書「崙山部落。我的家」販售，沒有在其他臉書專頁或合作電商通路。

他說，詐騙集團很可惡，找過網路專家也都束手無策，因為詐騙集團的假帳號，向臉書檢舉後馬上就再換一個，他在假帳號貼文下留言澄清，也馬上就被封鎖，「他真想買來看，一瓶350元的苦茶油是什麼品質」。溫光亮說，一般國內的苦茶油通常會摻兌中國、越南的苦茶油以降低售價，但一瓶至少也要800、1000以上。溫光亮懷疑，這個價錢的油已不可能是苦茶油，極可能是來路不明的劣質油。

受理報案的玉里警分局立山派出所長陳基財說，從牧師轉來的詐騙網頁顯示，許多用字如「在線咨詢」、「水平」等都不是台灣慣用語，也有簡體字，懷疑網頁設在境外、且可能與中國方面詐騙犯案有關，全案將深入調查。

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