Supreme腰包250元！警大舉掃蕩潮牌仿品逾2萬件

2019-03-06 13:52

〔記者陳薏云／新北報導〕美國潮牌Supreme是街頭潮流最具代表性的品牌，在台灣尚未代理進口，沒想到竟有有心人士見有利可圖動起歪腦筋，向中國低價引進仿冒品，以1折起低價在各大商圈及網路平台販售仿冒商品，保二總隊刑事警察大隊近日接連查獲7起，查扣商品近2萬件，侵權市值超過千萬元。

保二總隊刑事警察大隊接獲報後立即成立專案小組，大規模動員十多名警力先後於台北市西門町商圈、士林夜市及新北市新莊區等地查獲共6名犯罪嫌疑人涉嫌違反商標法，並查扣大批仿冒知名品牌潮牌服飾、包包、精品配件1萬9694件。

Supreme商品代理律師林佳慧表示，該品牌在台灣沒有設點，商品僅能在國外商店或是官網訂購，許多仿冒品僅將商標LOGO印製在各式商品，但原品牌確未生產該項商品，而仿品衣飾的印刷品質相當粗糙，請民眾切勿上當受騙。

警方調查，此次查獲之大批仿冒品來源，都透過中國淘寶、天貓等網路購物平台進貨，因仿冒品售價明顯低於市價3折，如Supreme腰包只賣250元等，消費者趨之若鶩購買。警方重申，賣家行為不僅構成侵權，更需擔負違反商標權法等相關法律責任，並呼籲民眾於選購相關商品時，應向合法廠商經銷據點購買，品質較有保障；未來警方也會持續加強查緝，取締非法保障合法。

警方表示，依據我國《商標法》第97條之規定，明知仿冒商品而販賣，或意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入者，處一年以下有期徒刑、拘役或併科五萬元以下罰金；透過電子媒體或網路方式為之者亦同。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/