冰箱不是萬能！ 這6種食物恐越冰越糟...

2019-03-06 12:54

〔即時新聞／綜合報導〕家中一有吃不完的食物就往冰箱塞，以為「冰著」總比放在室溫好，但這想法不僅不正確，更可能讓食物越冰狀況越差，營養師點名「這些食物」不適合放進冰箱！

綜合媒體報導，「這些食物」分別為雞蛋、部分水果、部分青菜、大蒜、巧克力及咖啡豆，營養師鄭欣宜表示這些食物存放在冰箱中反而容易變質。

《華人健康網》報導，不少民眾將雞蛋冰進冰箱前會先清洗過，但該做法並不正確，因蛋殼易受潮腐壞，故將其放置在常溫室內即可；部份水果及青菜不適合放置在冰箱中，包括香蕉、火龍果、奇異果、蘋果及洋蔥、根莖類蔬菜等，因冰箱無法使其保鮮，更可能加快食物腐壞速度。

許多人認為巧克力易融化、咖啡豆開封後就應放於冰箱內，其實冰箱潮濕的環境更容易使這兩者變質，尤其巧克力上頭可能會出現一層白色霜狀物、產生糖精，口味也會受到影響。

鄭欣宜提醒，在冰放食品時，民眾應注意食物屬性，在做正確的保存方式，才不會使食物越冰越糟。

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