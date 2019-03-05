長榮空服員勞資調解 資方釋善意：4月提更明確對案

2019-03-05 20:33

〔記者陳宜加／台北報導〕桃園市空服員職業工會去年11月關閉與長榮航空協商後，今天進行第一次勞資爭議調解，針對過去20次團體協約會議中未能談妥的工資、工時與改善管理制度等訴求協商。長榮今天就改善過勞航班議題給予初步回應，表達願研擬調整薪資、禁搭便車等配套措施，承諾第二次調解時提出更明確對案，勞資雙方最後同意於4月進行第二次調解。

工會表示，近3000名長榮空服員加入工會，106年4月起每月開一次團協會議，盼拉近華航罷工後，兩大航空公司勞動條件的差距；且近年長榮營收、獲利屢創新高，應有餘裕提高勞動條件，並合理分配給員工。

不過，雙方展開20次會議，工會主要訴求包括外站津貼調整、含禁搭便車、改善過勞航班等，都進展甚微，不符合長榮空服員的期望，工會於去年11月關閉團體協約會議，向桃園市政府申請勞資爭議調解。

工會也指出，今年1月長榮空服員受辱事件，不僅涉及長榮預防措施不足，也凸顯管理制度有改進空間，工會要求參與懲處決策機制，並由員工選舉推派勞工董事，在歐美各國與台灣的國營事業中早已行之有年。

工會聲明，盼改善過勞與管理問題，深知政府與社會關注長榮空服員勞資爭議發展，但罷工是勞工最後的抗爭手段，不會輕言發動，並保持開放協商的態度，呼籲長榮就工會訴求提出讓長榮空服員有感的方案。

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