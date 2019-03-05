大提琴家張正傑返國30巡演台南出發 透露到台南必做的事

2019-03-05 14:18

［記者劉婉君／台南報導］大提琴家張正傑返國30週年，將巡迴全台舉辦大提琴獨奏會，首場3月30日晚上將從台南文化中心出發，「永遠的美猴王」朱陸豪也將合作演出，呈現京劇與古典音樂的完美結合。張正傑今天並在記者會上透露，每次到台南演出前，都一定會做一件事，就是到廟裡拜拜。

張正傑自1989年返國迄今已滿30年，用創意將古典音樂融入生活中，包括把音樂帶到金門坑道中、太魯閣溪水邊、與布袋戲、歌仔戲合作，也曾和美食結合。此次「張正傑返國30週年大提琴獨奏會—復出」，在德布西《大提琴奏鳴曲》中，與朱陸豪扮演的美猴王合作，還有京劇的空城計、挑滑車、霸王別姬等。

讓張正傑開始拿起麥克風與聽眾互動的聖桑《天鵝》，去年張正傑在歐洲不慎摔傷左手，事後創作了用鼻子按弦的《左手受傷紀念曲》，還有過去曾和13台手機合作的樂曲等，都將在此次獨奏會重現。

張正傑與朱陸豪今天一同現身記者會，邀請民眾進場聆聽演出，兩人並秀出一小段演出內容。會中張正傑還透露，每次來台南都要拜拜，起因是早期他首次到台南演出時，出發前曾在北部享受美食，一到台南卻開始拉肚子，一直反覆進出急診室打點滴，從此以後他到台南演出一定會先去拜拜。

而此次曲目中的《天鵝》，是讓張正傑開始與眾互動，開始有天馬行空創意想法的曲子，他說，在歐洲受傷前的5分鐘，正好就是在拍天鵝的照片。

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