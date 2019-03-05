獅子會挺「星兒」 捐贈百萬行動咖啡車

2019-03-05 14:15

〔記者何玉華／新北報導〕捐血活動送咖啡牽線，新北市三重獅子會集資百萬元打造一輛超過百萬元的行動咖啡車，捐贈給新北市自閉症協會，希望讓學員（暱稱「星兒」）有機會藉由自身的努力，自立自強。

三重獅子會在去年10月舉辦捐血活動，當時邀請新北市自閉症協進會學員在現場沖泡咖啡，免費提供捐完血的民眾使用，獅子會會長許得志在現場品嘗咖啡，也了解到該輛咖啡車是2018年6月由蘆洲扶輪社和台銀人壽捐贈，決定發動獅友們一起贊助購買第2輛咖啡車。

經過許得志與第2副會長楊東發等人的奔走，從購車打造車體、添購機器設備等，一部超過百萬元的行動咖啡胖卡完成，4日晚間舉辦捐贈儀式，市府副市長謝政達和社會局長張錦麗到場觀禮。

謝政達說，市府對身障朋友的照顧，在社區有小型作業所，經一段訓練其後，可進入庇護工場，希望在庇護工場的生產訓練，能幫身障朋友重返社會職場；「給釣竿勝過給魚吃」，謝政達感謝三重獅子會捐贈第2輛行動咖啡胖卡給協會，讓自閉症的學員能藉此參與社會。

帶領並指導星兒沖泡咖啡的柳棨暐說，半年多來，慢啡天使行動咖啡餐車應邀到各園遊會、大型活動中義賣，學員從怕生、畏縮到現在能自在地與客人交談，連家長都感受到學員的進步；有一次在台泥大樓對面空地義賣，一位老闆特助買了一杯後，跟星兒聊了幾句，返回公司不久又下樓買了10杯拿鐵請同事，讓他印象深刻。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/