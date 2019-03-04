台鐵新版訂票系統 1秒內可承受60萬人上線

2019-03-04 16:28

〔記者陳宜加／台北報導〕台鐵新一代票務系統上線，預計4月9日開放個人訂票，台鐵並於今天開放測試，新增多項便民功能；針對外界關注尖峰時段網站容易塞車、甚至「掛點」，台鐵宣示，新版系統可以乘載1秒60萬人上線使用，但搶票仍須乘客手腳夠快。

新版系統共5種訂票方式，最大亮點為優先指定靠窗座位，以及同班車換座、意即主動媒合分段空位，乘客也可以一次輸入3個車次或3個行程，更利於搶位。

台鐵資訊中心主任彭坤炎表示，新版系統開放旅客事先體驗，從便民角度切入，上網訂票更便於操作，過去陸續加入的功能統一重整，更簡潔；訂票頁面切分個人、團體，目前團體操作機制已熟悉也符合需求。

個人票部分，他指出，訂票整合即時查詢列車時刻，並查詢當日班次線上運轉情形，揭露正常或延誤行駛。乘客最關心的訂票效能，新版系統提供智慧化選位，並自動搜尋剩餘空位，長接短或短接長，無須乘客自行搜尋，並指定靠窗、靠走道或桌型等座位型態。

彭坤炎也強調，系統效能持續優化，應足以應付尖峰時段的大量訂票，過去舊版系統曾創下1秒內55萬人上線使用紀錄，當時造成網站大塞車，新版系統將優化，足以承受1秒內60萬人上線，預估每分鐘約交易5至10萬筆、售出約15至20萬張車票，仍須比誰手腳快。

另外，配合新版系統，「台鐵e訂通」APP也將改版，預計4月9日前正式上線，新版APP除將具備網頁所有功能，也將提供無紙化車票，乘客可以下載QR-code，手機感應進出站，且今年底前可望結合行動支付功能。

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