台南捷運藍線先導公車 70路中華環線明上路

2019-03-04 12:47

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市第4條電動公車70路中華環線明天上線，前3個月全線半價，持市民卡搭乘免費，該路線同時也是台南捷運藍線的先導測試。

中華環線串聯中華北路、中華西路、健康路、長榮路、後火車站、小東路、林森路、開元路、永康中華路，全長約18公里，每天上午6時至下午10時，共64班次，尖鋒時段平均20-30分鐘1班，離峰時間每60分鐘1班，採1段票收費。

市長黃偉哲指出，「中華環線電動公車」引進安全、科技、低碳的大眾運輸系統，串聯永華市政中心、台南火車站、成功大學、成大醫院、奇美醫院、大東夜市、台南一中、家齊女中、台南高商、台南大學、長榮中學等。

交通局表示，目前交通部正在修訂電動公車的補助辦法，待修訂通過後，市府將配合啟動為期6年的大台南公車提升計劃，希望逐年達到市區公車及幹線公車共有180輛電動公車。

而目前交通局正在規劃的新闢公車路線中，麻豆、佳里至高鐵嘉義站快捷公車，希望能在今年底、明年初成行。

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