北醫大深入尖石偏鄉 助媽媽原民復育小米

2019-03-04 12:15

〔記者吳柏軒／台北報導〕為協助地方文化復育，台北醫學大學3、4年前投入新竹縣尖石鄉，與後山部落共同合作，重點栽植原住民重要文化象徵「小米」，如今除了開墾10塊小米田，更把小米文化搬下山，舉辦「泰雅爾族小米文化特展」，傳遞給更多人。

台北醫學大學醫學人文研究所所長林益仁表示，在3、4年前起開始，陸續與新竹尖石後山的司馬庫斯、鎮西堡、田埔部落等合作，建立夥伴關係，幫助部落復育文化，其中最主要的象徵就是找回中斷30年的小米種植。

林益仁說，每個原住民族群都會根據當地生態，種植特定小米品種，並有「族語名」等，即使同品種在不同族群之間也有不同名稱、用法與神話傳說等，各部落從播種到收成亦各自的專屬儀式，顯現小米可傳遞重要原民文化。

今北醫大亦與部落合作，將小米搬下山，在校內舉辦小米特展，規劃8個展區實際展示9個品種，上午各部落也特地早起下山，帶著親手種植的小米，當場搥打揉捏，同時亦舉辦小米致贈及傳承等儀式，象徵與學校長期合作，並把小米文化向下扎根等意涵。

林益仁希望，透過與尖石後山部落長期且良好的夥伴關係，學校可發揮社會教育、社團服務、健康照顧以及農產促銷等，可連結城鄉互惠、達到學術應用的嘗試，營造彼此共好橋樑。

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