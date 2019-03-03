一張圖看懂228收假後一週天氣 全台濕冷有雨 高山可能下雪

2019-03-03 19:47

〔即時新聞／綜合報導〕今天是228連假最後一天，但新一波鋒面到來，全台都有降雨情形發生，北台灣更是十分濕冷。今天「中央氣象局」在臉書PO出一張相片說明接下來一週的天氣狀況，指出接下來幾天各地都容易有陣雨發生，天氣也開始轉為涼冷，高山還可能會有下雪景況發生！

根據臉書專頁「報天氣 - 中央氣象局」PO出的「228收假及一週天氣提醒圖」中可以看出，接下來的一週天氣濕冷有雨，中央氣象局指出，明天（4日）開始台灣將受東北季風影響，天氣轉涼，到了本週二（5日）東北季風減弱，氣溫又稍稍回暖，天氣大致多雲到晴，但預計當天晚間一直到週末，顯著的春雨系統就會報到，加上另一波鋒面、大陸冷氣團及華南雲雨區的接續影響各地容易有陣雨，特別是北東地區降雨時長，甚至有局部大雨的情況發生，提醒民眾出門務必要攜帶雨具。

氣象局也表示，因為降雨的洗除作用，空氣品質在未來一週也會轉好，另外特別提醒6日金馬地區以及西半部地區容易有濃霧發生，行車千萬要小心。而7、8兩日受大陸冷氣團南下影響，海拔3500公尺以上的高山地區會有下雪機率。

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