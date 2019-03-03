今北台灣轉濕涼 東北季風明報到溫度再降

2019-03-03 06:33

〔即時新聞／綜合報導〕今日鋒面通過，各地雲量增多，降雨機率增高，中部以北及東北部地區有短暫陣雨，局部地區雨勢較大，南部及花東地區也會有局部短暫陣雨，民眾外出請攜帶雨具備用；氣溫方面，下雨加上東北季風增強，北台灣轉濕涼，高溫只有22至24度，其他地區高溫仍有約27至29度，各地早晚有涼意，低溫約16至20度。

今日空氣品質部分，宜蘭及花東空品區及澎湖為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級；北部空品區於午後受降雨洗除作用影響明顯，空氣品質由橘色提醒轉為「普通」等級；高屏位在下風處易累積污染物，局部區域短時間可能達橘色提醒等級。

週一（4日）至週二（5日）清晨受東北季風影響，北台灣天氣較涼，低溫約15度上下，高溫不到20度，其他地區除早晚偏涼外，白天溫度也會下降，中南部高溫約27至29度，東部及東南部約21到24度；降雨方面，各地降雨趨緩，僅東半部地區仍有局部零星雨，北部地區轉為多雲，中南部地區為多雲到晴的天氣。

週二白天起東北季風減弱，各地氣溫逐漸回升，北台灣高溫再度回到20度以上；東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣。週三（6日）將有另一鋒面通過及東北季風再增強，北台灣再度轉涼，水氣也增多、降雨範圍擴大，北部及東半部地區有短暫陣雨外，中南部地區亦有局部短暫陣雨。

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