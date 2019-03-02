收假日變天！明天全台有雨 北部低溫下探16度

2019-03-02 21:42

〔即時新聞／綜合報導〕明天（3日）鋒面經過，加上東北季風增強，各地雲量增多，降雨機率增高，氣溫也會比今天（2日）略為下降，提醒民眾外出記得增添衣物及攜帶雨具。

中央氣象局預報，明天北部及東北部天氣轉涼；中部以北、東北部地區有短暫陣雨，同時也有局部較大雨勢發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖也有局部短暫陣雨。

「天氣風險公司」指出，下週一至週二（4、5日）天氣較穩定，週三（6日）有另一波鋒面抵達，屆時中北部、東北部地區有綿綿細雨，預計鋒面持續影響4至5天，一直到9、10日降雨機率仍頗高，且降雨時間較長、可能出現較大雨勢甚至打雷，請民眾多加留意。

氣溫方面，明天下雨加上東北季風增強，北台灣轉濕涼，高溫約22至24度，其他地區高溫仍有約27至29度；各地早晚有涼意，低溫約16至20度。

紫外線方面，明天台東縣達過量級；南投縣、雲林縣、嘉義縣市、花蓮縣、台南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣為高量級；其他地區為中量級。

空氣品質方面，明天宜蘭、花東及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏及馬祖、金門為「普通」等級，其中高屏易累積污染物，局部區域短時間恐達「橘色提醒」等級。

氣象局也提醒，明天下午起，台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門沿海、空曠地區將有8至9級強陣風，沿海風浪較大，請民眾到海邊活動時注意安全。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/