台大電影節明開幕 「綿羊妄想症」重啟競賽挑戰

2019-03-03 19:53

〔記者吳柏軒／台北報導〕有30餘年歷史的台大電影節明（4日）開幕，台大學生會預計將在校內免費放映22部經典，包含驚悚片教科書《沈默的羔羊》與《驚魂記》等，更重啟舉辦第2屆的台大電影獎，鼓勵校內外學生創作短片，帶起社區周邊關注等。

台大學生會文化部指出，由台大學生舉辦的台大電影節已有30多年歷史，今年以「綿羊妄想症」為主題，策畫4日起達22場電影放映，校內採學生活動中心禮堂免費放映，更擴大班師到光點華山舉辦4場特映會。

今年片單中，採4大子題分類，如「極端狀態」囊括極端人心作品，如禁忌之作《感官世界》、驚悚片教科書《沈默的羔羊》與《驚魂記》等要讓人坐立難安；亦有生不逢時的好電影，如《魔法阿嬤》、《鬼店》、《迷魂記》等「寂寞的先驅」；其他的「大導長片初探」、「焦點影人：提姆波頓」等片單亦吸睛。

另，台大曾在2016年首度舉辦台大電影獎，鼓勵青年創作電影短片，後一度停辦，台大學生會如今決定復辦，推出第2屆，以首獎5萬元外加製片補助等，吸引學生投入5到20分鐘的短片製作，但限制團隊中須5分之1成員為台大生，除希望鼓勵校內外學子的影響創作與交流，更盼藉此帶起台大生對校園周圍的關注，預計結果也將在本月22日頒獎。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/