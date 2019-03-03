雲林變裝馬拉松開跑 7歲到80歲開心跑步

2019-03-03 08:24

〔記者廖淑玲／雲林報導〕飛虎常跑協會今年第一次舉辦變裝馬拉松，今天上午6點半在虎尾鎮立體育場熱鬧開跑，1600餘人同場競跑，加上選手五花八門的變裝秀，從虎尾農博跑過西螺大橋到彰化溪州折返，跨過雲彰跑出健康。

連續假期最後一天，飛虎常跑協會舉辦變裝馬拉松，分成全馬、半馬、10公里及5公里4組，吸引超過1600人參加競跑。

今天天未亮虎尾街頭就擠滿人潮，來自全國跑友聚集虎尾鎮立體育場，6點半全馬、半馬先起跑，人人士氣高昂。

剛完跑19天馬拉松環島、國道警察退休的張漢斌特別到雲林陪伴雲林縣警察局刑警大隊退休的偵查佐關開尹完跑200馬，被封為「鐵圈阿伯」已完跑300馬的虎尾分局偵查隊小隊長丁景文就拿著鐵圈衝全馬，贏得全場喝采。

小兒科醫師廖宏彬因摔傷休息一年，今天重回跑場跑全馬，受到最佳司儀郭清江大為讚賞，也有變裝肌肉男的女跑者、自備啦啦隊要完跑百馬的選手，從各地來的選手精心變裝炒熱虎尾街頭，從彰化來第一次參加馬拉松的小5男生林宥諭扮成楊家女將風靡全場，7歲的詹貽琁完跑10k是此次年齡最小的參賽者，80歲葉慶發開心首度參加馬拉松比賽，展現馬拉松的迷人。

虎尾鎮長丁學忠、虎尾鎮代會主席林嘉弘都到場為選手加油，飛虎常跑協會會長林介夫表示，為預防PM2.5懸浮微粒及高溫影響選手成績、避免選手熱衰竭，加強醫療巡邏及補給站降溫措施，並安排前導避免選手走錯路影響成績。

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