飄粉紅花雨 雲林石壁「紅粉佳人」盛開

2019-03-01 16:11

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林古坑草嶺石壁的孟宗竹林、雲嶺之丘及五元二角等網紅祕境，加上山區的「紅粉佳人」櫻花、杏花盛開，這2天吸引許多遊客慕名造訪，遊客在櫻花樹下拍照，大呼「美呆了！空氣真好！」

今年因雨量不足及暖冬因素，古坑草嶺櫻花花期延後，往年在春節假期盛開，今年則在2月中旬後才陸續開花，草嶺村民說，今年有部分地段花開的不如預期，但在九芎神木往嘉南雲峰的步道兩旁櫻花及杏花盛開。

草嶺村長陳兵通表示，社區5年前在石壁往雲嶺之丘沿線栽種數百棵紅粉佳人，九芎神木入口處及往嘉南雲峰步道沿線今年開得特別漂亮，成為粉紅色步道，讓遊客驚艷。

林姓民眾連續2天帶著家人及朋友上山賞花，他說，從斗六到草嶺車程約半小時，不用擔心塞車，山上的櫻花、杏花盛開，還可以到附近步道享受森林浴，特別是孟宗竹林步道。

從台中來的蔡姓民眾說，從網路看到石壁孟宗竹林祕境不輸「臥虎藏龍」場景，特別帶著家人造訪，真的很美，站在竹林裡空氣很清新，還欣賞到粉紅佳人櫻花及杏花。

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