羊角姐妹挑戰東京馬拉松 前高市府團隊組團前往加油

2019-03-01 14:08

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄氣爆傷者組成的「羊角姐妹」昨出發前往征戰東京馬拉松，她們是台灣第一組參與被列為世界馬拉松大滿貫賽事之一的殘障人士，用雙手「推」完42公里賽程。前高市府團隊由前代理市長許立明組團，今天飛往東京要幫羊角姐妹加油打氣。

4年前因高雄石化氣爆，導致「羊角姐妹」林黛甄和陳姿予下半身癱瘓，但她們保持樂觀，正向看待人生，以「仰角」展望世界。經歷刻苦訓練後，兩人出發挑戰3日在東京舉辦的「東京馬拉松」輪椅組42公里賽事，並在臉書粉絲頁上訴說對於各界支持的感謝。

她們征戰日本的消息在臉書粉絲頁上公布後，加油團好友及小編秘密募集「加油串燒影片」，藝人歐陽靖、蕭敬騰，網紅蔡阿嘎、總統府祕書長陳菊、行政院副院長陳其邁、立法委員劉世芳、前高雄市代理市長許立明紛紛手比羊角獻上祝福。

許立明更帶著前高雄市副市長史哲、前文化局長尹立等20多人，今天帶著加油布條飛往東京，要用最實際的力量，在羊角姐妹比賽時在她們背後「推」一把，完成這場難度十足的賽事。

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