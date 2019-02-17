亞洲最虐馬拉松今開跑 共29人送醫

2019-02-17 20:51

〔即時新聞／綜合報導〕被媒體封為「亞洲最虐馬拉松」的香港渣打馬拉松今日開跑，香港業餘田徑總會根據醫院管理局及醫療輔助隊截至16點30分的報告，今年的比賽共有29人送醫，據媒體指出，有2人情況較為嚴重。

綜合媒體報導，香港渣打馬拉松因賽道陡、彎道多、路狹窄、濕度高，每年皆傳出受傷消息，甚至有選手猝死。今年有60多名參與10公里、半馬、全馬的醫護界跑者在背部貼上「醫護＋任何人」的號碼布，自願隨時在賽道上為心臟停頓的跑者提供心肺復甦急救，大會在賽道沿途也設立急救站，並配有自動體外心臟除顫機（AED）。

香港急症科醫學院副主席蕭粵中表示，今年救護設施比以前進步，救護車上多了心臟除顫器供應，但建議可再增設流動急救人員，多騎單車或機車在賽道巡邏，另外賽道地面常有凹凸不平的「貓眼石」，易使選手絆倒；蕭建議大會重新研究賽道，避免過多收窄的路段，並妥善控制人潮。

近年渣馬名氣大，獲「金級賽道」的國際認可，吸引大量香港、中國和國際選手參加，今年便吸引逾7萬4千人報名，當天選手出席率達86%。渣馬籌備委員會主席高威林表示，賽事在18至21度、濕度88%、空氣品質健康指數3下進行，「賽事進行得非常之順利」，並表示本屆男女跑手分別刷新大會紀錄，成績令人滿意。

來自肯亞的全馬男子組選手驥騰以2小時09分21秒，打破紀錄奪冠；女子組則是白俄羅斯的瑪索朗拿姬以2小時26分13秒刷新上屆紀錄摘金。

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