40年來最慘！ 高雄玉荷包暖冬開花率僅2至3成

2019-03-02 23:25

〔記者陳文嬋／高雄報導〕今年是72年來最溫暖的冬天，高市玉荷包荔枝因暖冬不冷，造成開花率僅2至3成，最慘則是全軍覆沒，是40多年來最差的一次，預估今年產量將創歷史新低，農業局啟動災害確認，只要達現金救助標準，將爭取中央災害救助。

高市荔枝種植面積3300多公頃，面積及產量都是全國第一，尤以玉荷包占整體7成5，種植面積達2500多公頃，其中大樹區約1800公頃最多，果肉Q又結實、多汁，甜度達20度以上，甜蜜好滋味令人難忘，甚至名海內外，經濟產值高達12億元。

今年玉荷包開花期遇暖冬不冷，原本所需2周維持17度才會正常開花，不料白天溫度27、28度，甚至高達30度，造成各地開花情況參差不齊，平均開花率約2至3成，創下40多年來最低，還有農民的玉荷包沒開花，全軍覆沒是欲哭無淚。

神農獎果農尤惠璋表示，近年來氣候異常，環境不利玉荷包生長，造成玉荷包產量減少，今年是第三次重大天災，卻是開花率最低的一次，收成「門票」只拿下至3成，對果農而言已是賠錢，後續還需面臨結果期風險，促政府儘快災害救助。

尤惠璋指出，玉荷包是一年一收，他種植1甲地原本可收2萬斤，今年預估只能收2千斤，他感概農民看天吃飯，擔心暖冬成為未來常態，已將2分地改種酪梨，分擔農業風險，期盼天公作美，讓結果期順利，近來不少顧客來電訂貨，預計4月下旬收成，今年減產將限量供貨。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/