600選手跳愛河！ 日本選手將參加國際鐵人賽

2019-03-02 20:34

［記者黃旭磊／高雄報導］2019第13屆維士比盃愛河國際鐵人三項將明天（3日）開賽，6百名選手包括日本國家代表隊竹內鐵平，而接力隊伍中，有10隊特教生由扶輪社自行車隊等選手協助完成接力。

愛河國際鐵人三項賽事邁入第13年，選手將跳入愛河游1千5百公尺，上岸後騎車繞行中都溼地，最後以路跑繞行愛河區域決勝，本屆竹內鐵平第3度參賽，而特教生將由扶輪社自行車隊員及高雄鐵人成員協助，共同完成三項接力，期許挑戰自我並克服困難。

高雄市體育會鐵人三項委員會主委姜寄生說，身心障礙學生完成不凡任務，別具教育意義。

禾懋企業總經理黃英俊將帶領選手宣誓，黃英俊為成功大學工學博士，曾於2008年參加愛河鐵人三項，獲得55歲組第一名，並在10年後的2018年獲得65歲組全年度三鐵賽事第一。

我國三鐵女子常勝軍汪旖文，曾在2008-2010三連霸拿下愛河鐵人冠軍，本屆來勢洶洶，將與登山車下坡女王周佩霓共組接力隊參賽，力拼3人組接力賽。而威夷kona超鐵總決賽選手林金財，希望將團體錦標賽冠軍留在高雄。

本屆游泳改由建國橋西側的河西一路河畔階梯出發，往東游至對向河東路側，右轉再迴轉，至於騎車項目改道中都溼地周邊，沿同盟路、建國橋、美都路、河西路等繞行6圈，最後路跑項目從建國橋至高雄橋（五福橋）的愛河周邊自行車道，逆向繞行3圈，盼減少交通衝擊。

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