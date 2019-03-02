水利署再核定4800萬經費 改善二仁溪下游河道沖刷問題

2019-03-02 13:45

〔記者黃佳琳／高雄報導〕二仁溪湖內段流水因河道深水槽逼近左岸形成大凹岸，堤岸旁的高灘地逐漸流失，水利署陸績完成二期工程保護堤岸，經地方爭取後，水利署再核定4800萬元經費施作第三期下游工程，避免大雨來臨時，河水暴漲沖垮堤岸影響居民安全。

立委邱志偉表示，湖內區緊鄰二仁溪，該彎曲河段綿延數里，在人口密集的圍仔內與葉厝甲區域，因河道彎曲水流直接沖擊堤防，當地居民相當擔心大水破堤而入。經他向經濟部水利署爭取一、二期近5000萬元經費進行堤岸培厚與丁壩工程，已明顯改變河水流向，鄉親的生命財產安全獲得保護。

由於二仁溪下游未施工的文賢、逸賢、忠興里等段整體保護工程尚未施作，邱志偉日前邀集六河局、湖內區公所及在地里長前往會勘，並要求第六河川局能儘速推動後續工程進行。

六河局指出，該河段位屬二仁溪河道凹岸，為延續第一期及第二期工程，第三期工程總經費4800萬也已核定，目前正辦理堤前加強保護工程，透過河道整治、培厚高灘地佈設丁壩工挑流保護，確保防洪安全。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/