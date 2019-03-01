台大別出心裁「瞎拼」 呈現推動社區林業成果

2019-03-01 16:24

〔記者謝介裕／南投報導〕國立台灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處（簡稱台大實驗林管處），今起至3日止，特別在南投縣鹿谷鄉鳳凰自然教育園區舉辦推動社區林業成果展園遊會，讓民眾在逛著一攤又一攤的攤位過程中，不僅滿足「瞎拼」的樂趣，也了解森林永續經營的重要性。

此次活動在鹿谷鄉鳳凰國小非洲鼓、水里鄉上安社區排舞、信義鄉羅娜社區布農八部合音等一連串演出中，熱鬧揭開序幕，其中，有消失之虞的木杵、杵臼等布農傳統木器具，在台大透過「原民木工技藝研習課程」培育多名種子教師後，不但可創作屬於布農特色的木工作品，同時也兼具文化傳承意義。

而從水里營林區木工廠發揮創意製作的各式各樣板凳作品，迄永隆林業生產合作社參與社區林業計畫，利用修剪下來不起眼的枝梢材、種子，也能變身有趣的木槌等工具或裝飾品，也讓人看到善用林業資源的一面。

台大實驗林管處長蔡明哲說，台大獲教育部核定自102年起辦理社區林業計畫，迄今共受理87件計畫申請案，內容包含自然資源調查、森林保護及森林育樂等3大篇章，再延伸至社區總體營造、生態旅遊發展及共同守護山林等3大實質層面，其中包含社區資源整合、社區居民培力、傳統文化傳承、地方經濟活絡及森林經營管理等工作項目，遂特別利用2228連假舉辦該活動，除提供民眾外出踏青遊玩的新選項以外，也藉此分享林業推廣成果。

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