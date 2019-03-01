全台歷史最久的中學 花億元蓋創客自造基地

2019-03-01 10:21

〔記者洪瑞琴／台南報導〕自造者（Maker）教育已是全球潮流趨勢，全台歷史最攸久的中學長榮中學，花上億元興建自造基地，是國內罕見擁有最新進自造教育軟硬體設備的中學，未來將釋放學習資源與其他學校共享，培養台灣創新人才。

「Maker」（創客、自造者）強調創意、自製、動手精神，打破課堂單向學習模式，融入多元實作課程；校長王昭卿表示，長榮中學身為全台第1所中學（西元1885年創校），「最老的學校是種使命」，必須與時俱進走在前端，才不被時代淘汰，尤其因應今年108新課綱即將實施，學生可以選修跨科領域的彈性課程，整合創新能力的教育環境更是不可或缺一環。

長榮這座創客基地投入軟硬體設備，經費約達1億5千萬元，有新進的3D列印設備、環境3D影視、創客共享教室等，而且還由學生自治會自己投票命名「科創館」，提供學生對公共事務參與的機會，甚至具備8間勞動部勞委會合格術科檢定場可供全國性檢定。

王昭卿表示，未來學生產出的優秀成果作品，將徵得意願後由學校價購收藏及展示，以提高學生自創價值與榮譽感，另外也釋出教育資源與其他學校共享，充份利用校園自造基地效益，共同培養台灣創新人才。

實習處主任林月珍並表示，透過創意教學、翻轉學習、設計思考等課程，積極培養師生自造與實踐的創新能力，強調做中學的過程，並讓每個學生的能力都被看見。

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