子宮頸癌防護大作戰 南投今起公費疫苗開打

2019-03-01 09:18

〔記者謝介裕／南投報導〕子宮頸癌發生率居高不下，南投縣衛生局配合中央政策，將從今日起提供公費人類乳突病毒（HPV）疫苗施打工作，對象以國一女學生為主，且在228連假後，將主動走入校園展開接種服務，進而讓師生們建立更正確的醫療衛生保健觀念，減少罹癌機率。

南投縣公費人類乳突病毒疫苗施打，以往侷限於低收入戶及原住民的國一女學生，如今年輕族群性觀念較開放，使得子宮頸癌罹患率有日益增加之勢，南投縣衛生局遂決定擴及全縣2000多位的國一女學生，接種的疫苗類型是「二價」人類乳突病毒疫苗，9至14歲女性須接種兩劑、15歲以上則須接種3劑。

南投縣衛生局長黃昭郎指出，子宮頸癌是一種發展相當緩慢的癌症，且子宮頸原位癌治癒率可達100％，婦女朋友只要經由定期抹片篩檢早期發現早期治療，即可有效減少60-90％的子宮頸癌的發生和死亡，且研究發現，有九十％以上罹患子宮頸癌的婦女是經由性行為感染人類乳突病毒（HPV）所造成的，想要避免病毒找上門，安全性行為與施打疫苗是不二法門。

228連假過後，南投縣13鄉鎮市衛生所將逐一到校提供服務，萬一無法在校園接種的公費對象，也可持補接種通知單至縣內人類乳突病毒疫苗合約醫療院所補接種，相關資料可上衛生局官網查詢。

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