連假首日遊客創新高 台灣燈會破800萬人次

2019-03-01 00:30

〔中央社〕在屏東東港鎮大鵬灣舉行的台灣燈會，今天連假首日湧入168萬人潮，創燈會開幕以來入園人數新高，也讓今年的台灣燈會破800萬人次。

台灣燈會30年來首度在屏東舉辦，因為大鵬灣地形，讓燈會交通成了大考驗，觀光局原先預估今年台灣燈會參觀人數可能沒辦法像在台中及桃園舉辦的台灣燈會般破千萬參觀人次，沒想到燈會試營運就被網友瘋傳，佳評如潮，民眾喻為「史上最美台灣燈會」，連外媒及參觀過的外國人士都稱讚。

台灣燈會15日試營運，19日開幕，將在3月3日結束，24日是第一個假日，當天入園人數首度破百萬人，今天228連假首日，縣府在晚上11時宣布，入園人數167萬人，讓在屏東舉辦的台灣燈會突破觀光局預估的800萬人次，來到836萬人次，也是13天來第2次破百萬人次。

縣府表示，因人潮實在爆量，儘管已緊急調派近900輛客運接駁車，但下午5時，規劃的2萬輛停車格已爆滿，潮州、林邊火車站加開的所有列車全部爆棚，周邊道路也都被民眾的車輛塞滿，導致接駁車輛一時難以動彈，造成民眾久候，而燈會人潮外溢效應，車陣也一路延伸到恆春半島。

晚上許多民眾都在看完Intel無人機秀後回程，造成主燈區人潮爆滿，今晚因為塞車，連搭計程車民眾都等了2個多小時。

屏東縣長潘孟安表示，屏東首次辦大型活動，因地處國境之南，加上沒有大都會區的便捷大眾運輸系統，幾乎只能仰賴客運接駁，從上午10時開園起一直到深夜接送最後遊客為止，所有工作人員包含司機都沒有半刻休息。

連假還有3天，潘孟安表示，一定會不斷檢討、改善，務求在3日劃下完美句點。

潘孟安並在晚上11時46分在line群組向民眾致歉，表示「做得不夠快，讓大家久候，接駁轉運行動進入最高速，還需多一點時間疏散，但請放心，無論多晚，一定會將大家送回家。」（編輯：嚴思祺）

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