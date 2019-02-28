陽明山竹子湖海芋盛開 賞花是時候！

2019-02-28 16:09

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市陽明山竹子湖海芋每年吸引大量人潮，今年受到暖冬氣候影響，竹子湖海芋已盛開，從228連假開始，北市產業局、北投區農會與天母地區的百貨業者合作，為2019竹子湖海芋季暖身，首先登場的活動為「花戀天母－芋見美好食光」，只要在新光三越天母店一樓廣場就能看到美麗綻放的海芋。

新光三越台北天母店一樓廣場自今天起至3月3日將展出地景花藝作品，推出「花戀天母－芋見美好食光」，民眾不用上陽明山即可看到美麗綻放的海芋，現場會有野餐體驗、海芋季有獎徵答，還可獲得海芋季限定獎品。

接下來3月5日至11日，北市產發局臉書「臺北饗樂趣」將舉辦抽獎活動，中獎者可獲得大葉高島屋舉辦的手工揉香體驗課程，民眾可帶回2ML小試管調香成品以及海芋花。

至於「竹子湖海芋季」將在3月29日登場，今年主題為「數數海芋」，產發局表示，目前竹子湖花田間隨處可見海芋盛開，若民眾前往陽明山賞櫻，不妨至竹子湖走一走，欣賞美麗風景。

此外，北投區農會串聯竹子湖熱門旅遊景點，推出半日遊行程，內容包含導覽、DIY體驗行程、享用特色餐等，相關資訊可在「2019竹子湖海芋季」官網查詢。

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