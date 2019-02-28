高雄市自立陸橋開拆 李四川：4天拆完結構體

2019-02-28 11:00

〔記者葛祐豪／高雄報導〕42年歷史的高雄市自立陸橋，今天走入歷史！高雄市副市長李四川霸氣回應：「4天拆完陸橋結構體」，但後續復舊為平面道路，預定1個月內完成。

高雄鐵路地下化後，原跨越鐵路的10座陸橋及2座地下道，均將陸續拆除或填平，恢復成平面道路。

第一座鼓山區青海陸橋拆除已告一段落，原本因施工暫時封閉的馬卡道路、翠華路也恢復通行；第二座拆除的青年路鋼便橋，目前正拆除中。

第三座拆除的自立陸橋，今天早上出動多部怪手開拆，由於自立陸橋旁邊緊鄰住家與雄中，副市長李四川受訪時強調，將利用二二八的4天連假，拆完陸橋結構體，請住家體諒這4天的噪音，等連假後再進行路面復舊，整體工程約需30天。

工務局新工處表示，自立陸橋施工期間，來往車輛請改行中華地下道及中博高架橋，北往南車輛可於十全二路提前改道，南往北車輛可於七賢二路提前改道。

為方便機車騎士，於陸橋東、西兩側各增闢一處機車便道；另外陸橋東、西兩側平面側車道以及穿越陸橋下方的更新街、恆豐街、三塊厝車站前方道路、三德西街等，拆除期間也暫時不開放通行。

原行駛自立陸橋之公車路線共12條及國道客運改走中華二路；另245A（去程）、245B（去程）公車配合取消通化街口、安東街口（九如二路）兩停靠站。

工務局也決定調整後續的拆橋順序，大順陸橋提早到3月16日拆除，自強陸橋則調整到4月4日。

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