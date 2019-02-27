白狼險摔進棺材 作家「宣導勞安」：下貨車眼要跟著腳

2019-02-27 23:56

〔記者陳鳳麗／南投報導〕中華統一促進黨總裁張安樂26日率眾抬棺抗議，下貨車時差點摔進棺材，以《做工的人》一書聞名的作家林立青以此新聞宣導上下貨車一定要手不離扶手、眼看著腳踩的位置；網友回應「人家當笑話，你用來宣導上下貨車安全」，有網友則說「雖內容專業，但為何我看了一直想笑」，也有網友回應「這是最療癒的勞安教育」。

統促黨總裁張安樂26日差點摔進自己運到立法院的棺材裡，不少人看了影片覺得很好笑，而《做工的人》一書的作家林立青，卻有另類的聯想，他在臉書PO文，指他看到張安樂摔倒影片，想跟大家宣導關於上下貨車的概念。

林立青在臉書文章中提醒，上下貨車時，請盡可能背對地面慢慢走下，絕對不要用跳的，也不要以為自己的腳很長，誰都有可能重心不穩而受傷，有扶手時，一定要抓住。他還提供上下貨車口訣，手絕對不要離開扶手、眼睛要看著腳踩下的位置。

這篇因應新聞卻有完全不同想法的臉書文章一天就獲得近2400人按讚，留言回應的也相當踴躍，有人要借分享宣導勞安，也有人說這是很棒的科普，笑問他是否為「理科先生」？他回覆「我是到處打雜的監工」。

也有網友回應「貨車發動中是不應該載人的」、「您是個盡責認真的監工無誤」、，但仍有網友留言「這是最療癒的勞安教育」「好離題，但很真切！」。

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