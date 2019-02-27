鄰居要中醫大新竹附醫「洗牆」 楊文科裁了！

2019-02-27 22:48

［記者黃美珠／竹縣報導］居民集體陳情抗議要求恢復之前所受的損害，方案竟然只是要當事人幫大家清洗大樓外牆而已！這樣罕見的要求就發生在中國醫藥大學新竹附設醫院旁，該院被周邊大樓住戶抗議去年興工的揚塵污染了他們的外牆等，原同意清洗復舊卻遲不見動作，今天縣長楊文科親自協調後裁定「就洗吧！」院方須在1週內提報清洗計畫書。

中醫大新竹附醫表示，去年9月該院代表在協調會上回應的是「該負的責任會請營造包商處理」。

今天該院副院長陳俊賢出席協調時說，這是因當時一起施工的不只是他們，相關的責任難以釐清。況且清洗外牆的工作，不在他們促進健康的成立宗旨範圍內，如果執行，還須向董事會說明。所以他們建議改用「加值」的優免健檢服務取代，只要住戶們同意，他們隨即可以進行詳細的規劃、提供參考。

「國會政黨聯盟」議員吳旭智說，中醫大的提議住戶代表們還須回去討論才能決定，不過他只是附近住戶，不能代表他們決定。

然而他直言，今天大家會有這樣的要求，背後隱藏的是該院迄今沒有跟周邊居民建立起良好溝通管道和機制之故，大家是「被氣到」了。

無黨籍議員鄭美琴、民進黨籍議員張珈源都認為不要複雜化問題，居民要洗外牆，就洗外牆，不須額外延伸做什麼健檢，特別是居民還得回去討論，一來一往曠日廢時。

「時代力量」議員連郁婷說，中醫大新竹附醫去年先承諾洗牆卻沒做。現在臨時再提不具體的健檢方案，很難讓人接受。她要院方乾脆說清楚，例如：6月1日以前可不可以完成洗牆？不能的話該以什麼方式取代，比較明確。

連郁婷說完後立刻獲得在場住戶代表們鼓掌表示支持，後續發言的議員們也幾乎都是一面倒要求該院「就洗吧」的態度。

因此，楊文科最後裁示，中醫大就還是幫竹北福興一路上「大學漾」等4個社區大樓清洗外牆，且在1週內提出相關計畫，住戶們也可以評估自行委外清洗後向中醫大請款的可行性。

至於住戶另外陳情指該院救護車鳴笛聲和頂樓冷卻水塔聲音半夜擾人，縣府請院方落實救護車到院關閉鳴笛聲響，也會請環保局派員實地監測。德鑫V1前景觀因中醫大施工造成的破壞，也請院方實地會勘處理。

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