二林興華里辦路祭 罕見狗糧也上供桌超渡畜牲道

2019-02-27 23:16

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣二林鎮竹林路是二林通往西螺的主要道路，往來載運蔬菜大貨車與聯結車相當多，然而因道路路面小，過往曾發生數起嚴重車禍，造成傷亡，當地傳言，傷亡者是為閃避一隻黑狗，不慎失控翻車過世，加上地方有屠狗烹食傳聞，因此為超渡亡靈於近日舉辦路祭，法會供桌上也放上素食用狗糧，一同為畜牲道超渡。

路祭發起人盧小姐表示，竹林路是二林通往竹塘與西螺的捷徑，往來載運農產品的大型車輛相當頻繁，20多年前在興華國小附近就曾發生一起重大車禍，車上的一家4口（芳苑鄉民）全部往生，當時讓她萌生要辦路祭的念頭，未料10年前，她的獨生女也不幸在這路段發生車禍離世，當時她才21歲，據目擊者表示，她是為了閃避一隻黑狗而翻車。

盧小姐說，當地曾傳言，以前常有人在這條路上抓野狗宰殺烹煮，造成不平靜，為弭平心中疑慮與不安，決定籌備這次路祭法會，並為畜牲道超渡，因此專程購買素食的狗飼料3包，每包7.5公斤，一起上供桌，祈求平安。

這場別開生面的路祭共有近300位里民參與，二林鎮長蔡詩傑、縣議員謝彥慧等人主持路祭儀式，蔡詩傑表示，路祭處緊鄰興華國小與樂齡學習中心，民眾出入頻繁，若遇到未注意路況者就易發生危險，希望藉由這次路祭恢復當地平靜。

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