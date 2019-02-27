高市產訓合作職前訓練班開訓 140名學員投入培訓

2019-02-27 22:23

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市府勞工局訓練就業中心今舉辦「產訓合作職前訓練班」第一梯次開訓典禮，140名學員齊聚於大寮職訓場域，展開為期684小時的專業職能培訓，包括「美髮設計、食品烘焙、汽機車修護」等7班，訓就中心也將輔導學員考取證照、至業界實習，為投入職場做足準備。

開訓典禮以「技職功夫有GO讚」為主軸，由跆拳道及太鼓表演開場，邀請今年盧森堡世界盃國際廚藝競賽-靜態芋頭雕作品個人組金牌得主洪權宏，分享參賽準備經驗，現場示範果雕技巧，以及展示用甲仙芋頭雕刻的得獎作品「西遊記通天河」。

洪權宏是高雄子弟年僅23歲，畢業於弘光科技大學，從國中起對餐飲極有興趣，他透過持續參賽累積經驗，努力磨練技巧與調整心態，不僅獲得國際獎項肯定，更考取中餐乙級、飲料調製丙級證照。

除今天7班開訓外，另有「美容彩顏造型」的新住民專班，也將在3月15日開訓，目前委辦職訓課程挖土機裝載機操作人員訓練班、工業繪圖設計養成班、複合式早午餐料理班都已開放報名，年滿16歲以上的待業民眾都可報名，不限學歷，參訓費用由政府負擔，可洽（07）7330823轉202-209。

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