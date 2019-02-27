台中市高中生可雙修美、加高中課程 畢業領雙證書

2019-02-27 15:07

〔記者蘇孟娟／台中報導〕考量國際化時代來臨，中市教育局打造學生英語力，與美、加高中合作辦理「雙聯學位」，台中市學生未來可雙修國內與美、加高中課程，除提升英語力外，畢業後取得雙畢業證書，甚至能連結國外大學升學。

台中市教育局積極佈局雙語及國際教育，新學年起推出「雙聯學位」、「交換學生」及「雲端英語學堂」，盼提供學生更多資源提昇英語力更以擴展學生的國際視野。

其中「雙聯學位」今日在台中二中與美國費爾蒙特高中簽訂「雙聯學制」合作計畫下宣告啟動。

教育局指出，自108學年度開始，台中二中會甄選具備良好英文基礎、學習潛能或具有海外留學規劃的高一新生15名，高中3年除修校內課程外，另選修由費爾蒙特高中所提供的、經由美國大學理事會所認可的美國大學先修課程；學生並需利用一個暑假赴美國費爾蒙特高中修習2週的「美國歷史」課程，修業期滿並通過檢測後，學生即能同時取得2校的畢業證書，費爾蒙特高中也會提供美國大學升學資訊並輔導有意參加美國大學入學考試的學生相關事宜。

惠文高中也與加拿大安大略省等高中完成雙聯學位合約，參與計畫的學生將在高三前往加拿大就讀並取得加國高中畢業證書及雙聯學位，畢業後並能申請加國大學。

因參與雙聯學制的學生要另自行負擔包括在台修美國課程的學費及出國交流的費用，教育局長楊振昇指出，顧及弱勢學生的需求，兩校雙聯學制也將各提供兩個弱勢學生名額，讓經濟弱勢學生也有機會放眼國際。

此外，另媒合文華高中與美國高中簽訂姐妹校，推動「交換學生」計畫，長億高中也與以色列姊妹市珮塔蒂克瓦有雙校交流計畫，目前已有19位學生與對方學生依主題互相通信及簡報，更有互訪交流計畫。

楊振昇指出，顧及並非所有學生均能參與雙聯學位或交換學生，另打造「雲端英語學堂」，擴大高中職學生參與面，讓更多學生在高中端提昇英語力。

教育局已選定清水高中、新社高中及台中家商試辦雲端英語學堂」，提供學生免費帳號課後依自己英語能力選修視訊課程，線上與外師溝通，藉以練習英語口說與聽力等。

台中市副市長楊瓊瓔指出，全球化的浪潮下，台中市盼協助學生有更多與國際教育接軌的資源，要讀萬卷書，更要行萬里路，這次打造雙聯學位，讓學生能接軌國際。

楊振昇說，國際教育3項措施，希望引介不同層面資源，盼提供學生更多國際學習素材，增加國際競爭力。

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