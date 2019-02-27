第11屆萬和美展成績揭曉 2首獎得主首度參加即獲獎

2019-02-27 13:33

〔記者張菁雅／台中報導〕第11屆萬和美展成績今日揭曉，西畫類第1名得主為邵文鳳，攝影類第1名為陳昌遠，兩人皆是首次參加萬和美展即獲殊榮，各獲頒獎金3萬元。

萬和美展分為西畫類、攝影類，本屆共有70件作品參賽，經過評選，今日揭曉成績。

西畫類第1名邵文鳳作品「停泊（二」），第2名鄭宇希作品「王功餘暉」，第3名鄭文芳作品「花之慶典」。攝影類第1名陳昌遠「憶起平安歸」，第2名陳珏妃「家將坐炮」；第3名蔡瑛真「賣力瞬間」。

萬和宮表示，邵文鳳習畫多年，首度參加萬和美展，「停泊（二」）」作品主題為澎湖的火花節前夕，滿載的漁船相繼返航停靠碼頭，擁擠卻熱鬧的景色。評審稱讚作品用色大膽，筆法穩健有力，整體給人快樂律動的喜悅樂章。

陳昌遠中興大學中文系博士班畢業，學習攝影5年多，抱著試試看的心情，首度參加萬和美展，透過老礦工的指導，模擬當年礦工真實勞動場景，運用現代的科技試圖，重現礦工的辛勞。 整幅作品構圖中規中矩，主題強而有力，獲得評審一致認同。

萬和宮董事長蕭清杰指出，本屆萬和美展70位參賽者中，有49人約7成是首度參加，讓本屆注入新元素與活力；此外，多達52位曾舉辦多次個展、聯展，或參加大墩美展、中部美展等競賽，獲得入選以上佳績，菁英齊聚，以藝會友，見證萬和美展的號召力及公信力。

蕭清杰也說，本屆入選以上的46件作品，將於3月16日起至5月26日在萬和文化大樓5樓麻芛文化館展覽。

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