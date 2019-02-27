宜蘭大拜拜席開500桌 翁立友、許富凱3月14日開唱

2019-02-27 13:33

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭市公所配合城隍爺誕辰，將於3月14日即農曆2月初8當晚5點半，於宜蘭市新月廣場對面204停車場，舉行「2019宜蘭大拜拜星光音樂晚會」，席開500桌，於3月3日起開放市民至公所民政課訂購，每桌2500元；宜蘭市長江聰淵指出，活動除邀請市民「呷辦桌」，更請來歌星翁立友及許富凱等人開唱，卡司堅強歡迎共襄盛舉。

「2019宜蘭大拜拜星光音樂晚會」今年邁入第7年，「呷辦桌」活動，每桌採用傳統流水席方式來推廣，食材選用宜蘭獨具特色在地農漁水產，共十道佳餚，另附水果1盤、3瓶1000cc飲料並供應白飯。

10道菜包含辰紀獻藝喜迎賓、櫻花蝦米糕、宜蘭栗子西魯肉、清蒸石斑海上鮮、何首烏嗆白蝦、四神百菇養生湯、海鮮柴魚燒、黑胡椒肋排、魷魚螺肉蒜及原味輕乳酪等。晚會當天，市公所更請來翁立友、蔡佳麟、許富凱、吳申梅及戴梅君等歌星輪番登台高唱，與市民「鬥熱鬧」。

江聰淵表示，大拜拜呷辦桌活動代表著宜蘭鄉親好客、大方的風俗民情，今年桌菜菜色豐富，中西合併，用料實在，每桌原本單價3000元，宜蘭市公所分攤500元，維持2500元的優惠價，回饋鄉親，有買到桌次的民眾，保證物超所值。

江聰淵指出，有意訂桌的民眾，請到宜蘭市公所民政課繳納訂桌餐費並劃位登記，領取訂桌餐券，3月3日上午8點開始受理，至3月8日下午5點半止，每人限訂5桌，數量有限，額滿為止。

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