太搶手！台灣燈會一卡通網路轉賣漲3倍 緊急3度加印

2019-02-27 11:02

〔記者羅欣貞／屏東報導〕號稱史上最美燈會的2019台灣燈會正在屏東東港大鵬灣登場，將進行至3月3日，因為太受歡迎，連燈會紀念一卡通也超搶手，已印2次3000張仍不夠，每100元的一卡通，網路上甚至轉賣喊價到300元，屏東縣府緊急再追加3500張，明天（28日）起只在大鵬灣主燈區的將軍館販售，要搶要快。

屏東縣政府與一卡通合作推出「屏東燈會紀念一卡通』」，首批1000張一卡通1月30日一開賣，短短2天銷售一空，縣府再追加2000張，2月19日起發售也是一下就被搶光；網路上有人轉賣，喊價到每張300元，可見民眾對燈會的狂熱度，縣府於是第3度加印，追加到3500張。

屏東縣政府文化處表示，屏東燈會紀念一卡通第3波將於明天（2月28日）起再度開賣，限量3500張，1張100元，售完為止，販售點只在2019台灣燈會大鵬灣燈區的冠軍館，2月28日起每日上午10點至晚上10點30分販售，1人限購5張。

屏東縣政府以燈會主視覺為延伸概念，與一卡通共同發行的2019台灣燈會限定款，是為了鼓勵民眾多加利用一卡通多元化功能，搭乘大眾運輸、支付購物消費，使生活更便捷、優惠。

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