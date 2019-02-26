台南爭取台灣燈會？黃偉哲：樂觀其成

2019-02-26 13:55

〔記者邱灝唐／台南報導〕2019台灣燈會自舉辦以來廣受好評，台南市議會今日傍晚也將到大鵬灣燈區參觀，並希望吸取相關經驗，未來敦促市府爭取主辦燈會。對此，市長黃偉哲表示「樂觀其成」，若要舉辦也會努力整合台南眾多的元宵節活動，達到1加1大於2的效果。

台南市議長郭信良率領議員們將於今日下午前往高雄參觀捷運系統，作為台南先進運輸系統未來營運借鑑的經驗，傍晚將再到屏東大鵬灣燈區參觀；郭表示，距台南市上次主辦台灣燈會已是10幾年前，他希望能吸取屏東燈會經驗，敦促市府爭取主辦臺灣燈會。

對此，黃偉哲表示，台南在縣市合併之前有辦過2次台灣燈會，雖然合併後並未辦過，但台南每年也有相當多元宵節活動，例如月津港燈節、鹽水蜂炮、鹿耳門聖母廟迎春牛、高空煙火等活動，若是要再辦一項活動必須發揮整合的功力，妥善因應，避免變相自己打自己、互相排擠，達成1加1大於2的效果。

屏東縣政府今年舉辦的燈會大受好評，黃偉哲也說，有些人曾懷疑屏東是否能辦好這場燈會，但從外界反應看來，屏東已經向台灣人證明實力，而這也值得市府借鑑，如同先前副市長王時思率隊到台中參觀花博，都是在吸取各界經驗，來讓台南變得更好。

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