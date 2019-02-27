02/27 各報重點新聞一覽

2019-02-27 06:11

自由時報

國台辦前高官打臉國民黨：一中各表非九二共識

中國國台辦前副主任、全國台灣研究會副會長王在希二十四日於一場座談會上表示，中共總書記習近平一月二日的講話，把「九二共識」做了一個新的、明確的詮釋。多年來國民黨把「九二共識」解釋為「一中各表」，這就扭曲了「九二共識」的本來意義。如果只認同「一中」，不謀求統一，就不是真正的「九二共識」。

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機車考照又有新制 將推「危險感知」測驗

機車考照三．○新制！台灣機車事故率居高不下，考照試題將從一．○文字、二．○圖片，邁入三．○的影音危險情境題，交通部表示，內容包含小孩衝出、前車危險物掉落等，公路總局三月將推出二十支「危險感知」測試影片，透過各種道路真實險境，考驗民眾點滑鼠或鍵盤作出臨場反應，這套全球創新的影音試題預計明年下半年正式納入機車考照筆試考題，成效好更將擴及汽車考照。

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美艦再穿越台海「彰顯對印太支持」

美國海軍兩艘艦艇再度行經台灣海峽！國防部昨證實，美軍作戰艦、補給艦各一艘前天自我國西南海域向北行經台海，並在昨清晨脫離。這是八個月以來，美國軍艦第五度行經台海，也是繼今年一月廿四日以來再度現蹤。

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蘋果日報

台攝影師 亞洲第一人 奪水中攝影首獎

台灣水中攝影再放光芒！國際攝影競賽「Sony世界攝影大獎」昨公布得獎名單，43歲台灣水中攝影師吳永森以一張在6℃超低水溫下苦守6天所拍得的鮭魚洄游照片，奪下該獎的台灣區首獎。同張照片也在上月於德國舉行的世界級水中攝影大獎賽「WORLD SHOOTOUT」中，奪下「廣角」組冠軍，成為該獎項首名來自亞洲的冠軍。吳永森坦言，「堅持不放棄」是在水中攝影道路上的唯一方向。

重啟核四 大改口 朱挨譏「重鹹」蘇貞昌諷朱：總統選情被邊緣化才出招

朱立倫核四立場髮夾彎。任新北巿長時，朱曾說只要他當巿長一天，沒有核安，新北巿就不會讓核四運轉，還說非核家園是朝野共同目標。去年12月底卸下巿長、角逐2020總統，朱前天接受媒體專訪卻說若當總統，基於國安考量，能源不足時願重啟核四。此說法昨遭綠營圍剿，行政院長蘇貞昌譏是因選情被邊緣了，朱只好「講話重鹹」；府指朱立場轉變難對新北巿民交代。

聯合報

吳敦義：若重返執政國會拚60席 研究改良年改、勞基法

九合一勝選，地方包圍中央之勢已成，國民黨宣示重返執政，黨主席吳敦義昨天接受本報專訪時訂下二○二○目標，除了贏回政權，還要力拚國會過半，拿下六十席次，完全執政。

川金河內二會 料將過招5回合

美國總統川普與北韓領導人金正恩的第二次峰會廿七日至廿八日在越南河內登場，金正恩和川普廿六日先後抵達河內。川普廿五日出發前表示，相信可以舉行一場非常美好的峰會，他將力促朝鮮半島無核化。

中國時報

周錫瑋提二階段初選 2020韓流攻頂 開啟機會之窗

為贏得2020，國民黨籍的前台北縣長周錫瑋昨拋出「二階段初選」提議，主張黨完成現行初選機制後，應在6月底讓勝出者與可能的對手蔡英文、柯文哲進行民調，若贏不了，就應啟動第二階段初選，由黨尋覓「無法參與初選」的黨內強棒，讓所有人再PK一次，看誰勝出，就由誰出征2020。

美朝研擬發表《河內宣言》 二次川金會 可望達成終戰協議

北韓領導人金正恩與美國總統川普26日相繼抵達越南河內，第二次「川金會」即將於27日起登場，影響朝鮮半島未來局勢走向的核談判也進入讀秒階段。據韓媒報導，美朝正研究於川金會後發表的《河內宣言》中，納入「終戰宣言」內容，而有關北韓無核化前期措施，則在商討寧邊核設施檢查問題。

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